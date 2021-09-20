Жителів Львівської області попередили про перевірку документів та обмеження руху: причина
Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання у Львівській області з 29 по 30 вересня. В рамках чого можливе обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка речей та документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму у Яворівському районі, а саме:
- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,
- перевірка документів, що посвідчують особу,
- огляд особистих речей та автомобілів.
СБУ звертається до місцевих жителів з проханням мати під час пересування регіоном документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).
Між тим у відомстві просять мешканців та гостей Яворівського району із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Крім того, до громадян звертаються з проханням, у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження звертатися за номерами "гарячої лінії" УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати -102.