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Жителів Львівської області попередили про перевірку документів та обмеження руху: причина

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Львівська область, Понеділок 20 вересня 2021 13:14
Жителів Львівської області попередили про перевірку документів та обмеження руху: причина Фото: СБУ проведе антитерористичні навчання у Львівській області (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання у Львівській області з 29 по 30 вересня. В рамках чого можливе обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка речей та документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму у Яворівському районі, а саме:

  • обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,
  • перевірка документів, що посвідчують особу,
  • огляд особистих речей та автомобілів.

СБУ звертається до місцевих жителів з проханням мати під час пересування регіоном документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Між тим у відомстві просять мешканців та гостей Яворівського району із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, до громадян звертаються з проханням, у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження звертатися за номерами "гарячої лінії" УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати -102.

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Служба безпеки України Львовская область
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