Переломний день Революції гідності. Україна вшановує пам'ять героїв "Небесної сотні"

Що сталося у лютому 2014

Лютневі події Революції гідності 2014 року призвели до зміни влади в країні та втечі Януковича, але забрали понад сотню життів українців.

Найактивніша фаза протистояння силовиків та активістів Майдану розпочалася 18 лютого.

Фото: "зачистка" Майдану водометами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Упродовж двох днів беркутівці штурмували барикади протестувальників на Майдані бронетехнікою та водометами, проводили "зачистки" в урядовому кварталі.

Відбулися сутички у Маріїнському парку, спалахнув Будинок профспілок, де знаходився Штаб нацопору. Силовики оголосили початок "антитерористичної операції", що дало їм право застосовувати зброю.

Але найтрагічнішим для майданівців став четвер, 20 лютого. Вранці мітингувальники спробували зайняти завдання Жовтневого палацу, міністерства Агрополітики та Український дім, але потрапили під обстріл снайперів. На Інститутській вулиці бійці "Беркуту" відкрили вогонь по беззбройних людях.

Того дня загинуло 48 людей – найбільша кількість за весь період Революції гідності.

Увечері 20 лютого Верховна рада визнала дії силовиків незаконними та засудила насильство проти мирного населення. 22 лютого президента Віктора Януковича було відсторонено з посади, і він втік з України.

Фото: протистояння беркутівців та активістів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Небесна сотня – хто ці герої

Героями "Небесної сотні" називають учасників Революції гідності, які загинули у період з грудня 2013 до лютого 2014 , а також загиблих активістів на початку військової агресії на Донбасі навесні 2014 року.

У списку "Небесної сотні" – 107 осіб. Вони були удостоєні посмертно орденів "Золота зірка", орденів Героїв Небесної Сотні та звання "Герой України".

Це люди різного віку (від 17 до 82 років), різного віросповідання та національності (громадяни України, Білорусі, Грузії). Серед загиблих було троє жінок. Поіменний список із зазначенням дат та причин смерті було опубліковано на сайті Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Назва "Небесна сотня" вигадана за аналогією з назвою структурних одиниць Самооборони Майдану. Вперше вона прозвучала у 2014 році у вірші Людмили Максимлюк та Тетяни Домашенко.

Заходи на День "Небесної сотні"

До 8-ї річниці знакових подій на Майдані відбудуться поминальні заходи, акції та панахида. На 20 лютого 2022 року анонсовано:

08:00 – 10:00 – покладання квітів до Меморіалу Небесної Сотні за участю керівників держави;

10:00 – 12:00 – вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності у храмі Архістратига Михайла на Алеї Героїв Небесної Сотні;

12:00 – 13:00 – панахида у Михайлівському Золотоверхому соборі;

16:30 – 18:00 – віче "Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні" на майдані Незалежності;

18:00 – 19:00 – запалення лампадок вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні;

19:00 – 22:00 – запалення світлової інсталяції "Промені Гідності" на Алеї Героїв Небесної Сотні.

День героїв "Небесної сотні" у минулі роки

Щороку 20 лютого відбуваються тематичні заходи та акції. Люди приносять до місця розстрілу на Майдані квіти та запалюють лампадки біля Стіни пам'яті.

Традиційною стала інсталяція "Промені Гідності". Вона символізує душі загиблих, а також самопожертву ціною життя в ім'я життя. Запалення променів супроводжується піснею "Пливе кача".

Фото: інсталяція "Промені Гідності" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулого року 20 лютого відбулася панахида у Михайлівському соборі, який у 2014 році став притулком для майданівців. Потім люди пройшли ходою від Трьохсвятительської вулиці до Алеї Героїв Небесної Сотні – через знакові місця протистоянь.

Після акції учасники ходи запалили фаєри та влаштували мітинг біля Офісу президента з вимогою розблокувати судові засідання у справах Майдану.

Активісти також вимагали притягнути до відповідальності заступника голови ОП Олега Татарова, котрий під час Майдану був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.

Фото: День героїв "Небесної сотні" у 2021 році (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розслідування розстрілів на Майдані

У листопаді 2021 року в Офісі генпрокурора заявили про завершення слідства у справі про розстріли на Майдані, яке тривало понад 7 років. Слідчі дії вдалося активізувати після того, як Верховна рада дозволила заочно судити підозрюваних.

Також стали відомі імена обвинувачених у придушенні акцій протесту. У списку – 10 людей, серед них екс-президент Віктор Янукович, колишні глава МВС Віталій Захарченко та голова СБУ Олександр Якименко.

Підозрюваним загрожує довічне покарання в Україні. Однак усі вони перебувають за межами держави.