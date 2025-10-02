Перечень "защищенных потребителей" необходимо сузить до критической инфраструктуры, - эксперт

"Есть еще такая категория потребителей, которые называются защищенные потребители. Это прописано в законодательстве. Этот их статус защищенные потребители означает, что их нельзя отключать, даже если есть задолженность. В последнее время этот перечень защищенных потребителей по всей стране он определяется специальной комиссией. В последнее время поднимался вопрос, что туда попадают те потребители, которые вообще не должны быть среди защищенных. Иногда называли кинотеатры, гостиничные комплексы, рекреационные комплексы", - пояснил эксперт.

По его словам, защиту должны получать только критически важные предприятия.

"Если брать действительно тех, кто нуждается в этом, это те, что относятся к критической инфраструктуре, это водоканалы, Теплокоммунэнерго, метрополитены, шахты, которые просто должна туда поставляться электрическая энергия. То есть надо этот перечень защищенных потребителей оптимизировать, сузить, довести их только до тех, кто действительно нуждается в электрической энергии", - отметил он.

Богдан Серебренников отметил, что они являются классическими создателями долгов.

"Классическим создателем долгов являются потребители в Донецкой области, в Харьковской области, больше всего это местные водоканалы, Харьковский метрополитен, также есть государственные шахты. Если туда не поставлять... можно ожидать техногенные катастрофы, затопления и так далее", - отметил он.

В то же время, из-за регулируемых тарифов и недостатка средств, с такими предприятиями не хотят работать поставщики.

"Эта категория потребителей, водоканалы, шахты, метрополитен, с ними никто не хочет работать. Они проблемные, я имею в виду, никто из поставщиков не хочет работать, потому что они проблемные. Тем же водоканалам часто тоже регулируемые тарифы на воду. Часто они занижены и тоже не покрывают их потребностей, чтобы они могли за счет своих поступлений заплатить за электрическую энергию", - пояснил эксперт.

По его словам, сейчас предлагается двухэтапное решение.

"С одной стороны оптимизация перечня этих защищенных потребителей, а с другой стороны - введение механизма гарантированной оплаты через спецсчет", - резюмировал эксперт.