Переводчица Орбана "редактировала на ходу" слова Путина во время встречи в Кремле, - СМИ
Во время встречи российского диктатора Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана последний прибыл в Кремль со своей переводчицей. Но похоже, что она неправильно перевела Орбану ряд заявлений Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.
Издание пишет, что во время встречи переводчица Орбана неточно переводила своему шефу некоторые заявления Путина, в частности относительно Украины. Интересный момент: неточный перевод появился именно во время основной части переговоров, а вот приветствие и завершающая часть были переведены очень точно.
Издание привело ряд примеров неправильного перевода. Например, переводчица "отредактировала" заявление диктатора об отношениях Венгрии и России.
- Путин: "Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений".
- Перевод: "На самом деле, они постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и, несмотря на это, мы поддерживаем нашу дружбу и отношения".
Тоже самое произошло во время заявлений Путина о том, что он с Орбаном давно знаком, а сам Орбан "помнит об интересах Венгрии".
- Путин: "Мы знаем друг друга уже давно... Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа".
- Перевод: "Я рад, что ты посетил нас... Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше".
Когда разговор зашел об Украине, снова начались "неточности". Так, заявление Путина переводчица здесь перевела вообще некорректно.
- Путин: "России знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанным с Украиной".
- Перевод: "И я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас".
При этом, пишет издание, переводчица, которая сопровождала Орбана, не впервые присутствовала на встрече должностных лиц высшего уровня и не впервые имела дело с переводом с русского языка. Например, она была на встрече Орбана и Путина в 2024 году - и тогда ее перевод был значительно точнее.
В венгерском правительстве никак не прокомментировали ситуацию с "неточным переводом".
Напомним, что 28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан прибыл в Москву с официальным визитом и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Вместе с Орбаном прибыло большинство антиукраински настроенных представителей его правительства.
Среди прочего Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, Путин на это согласился. Позже такую же "договоренность" подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.