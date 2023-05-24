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Переброску войск РФ из Украины в Белгородскую область уже фиксируют? Что говорят в ГУР

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Белгородская область, Среда 24 мая 2023 14:21
Переброску войск РФ из Украины в Белгородскую область уже фиксируют? Что говорят в ГУР Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка имеет информацию о намерениях страны-агрессора перебросить свои подразделения с оккупированных территорий в РФ. Но этот процесс прежде всего нуждается в подготовке, ГУР следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

На вопрос, фиксируется ли после событий в Белгородской области переброска российских войск из Украины в РФ, он сказал, что этот процесс требует подготовки.

"Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, - это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Мы внимательно следим за этой информацией", - отметил Юсов.

Что известно о переброске войск РФ в Белгородскую область

Недавно источник РБК-Украина в разведке сообщил о том, что командование западного военного округа России принимает решение о переброске отдельных подразделений из Украины в РФ из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

Речь шла о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область.

Кратко о ситуации в Белгородской области

Напомним, на днях "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", состоящие из граждан РФ, начали операцию по освобождению РФ, а именно территории Белгородской области от путинского режима.

После чего местные власти объявили "режим контртеррористической операции", а местные жители начали массово "эвакуироваться" из приграничных населенных пунктов.

Уже вчера российское Минобороны отчиталось о так называемом освобождении территорий, а вот сами повстанцы утверждают, что продолжают свою работу.

Аналитики в свою очередь обращают внимание, что эти события оказали большое влияние на граждан РФ. В частности, вызвали в российском информпространстве панику, а также критику армии России за неспособность укрепить границы и слабость возведенных в регионах укреплений.

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