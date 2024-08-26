Переброска войск Беларуси на украинскую границу: пограничники оценили угрозу

На белорусской границе Украины ситуация остается неизменной. Украинские пограничники не наблюдают перемещения военной техники или личного состава в непосредственной близости к пограничной полосе.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Нестандартных ситуаций непосредственно на нашей госгранице не отмечено. Тем не менее, подразделения разведки активно следят за ситуацией на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможным изменениям и действиям с этой территории", - отметил он.
По его словам, несмотря на стабильную ситуацию на границе, белорусское направление остается угрожающим для Украины. Беларусь продолжает быть под влиянием России, которая давит на Минск, пытаясь привлечь белорусские силы к российской агрессии против Украины.
Демченко отметил, что Силы обороны пристально контролируют границу и пограничную зону с Беларусью.
"Мы укрепляем как линию границы, так и приграничье в фортификационном отношении, чтобы наши ребята имели возможности отразить любую атаку, кто бы к нам не попытался вторгнуться с территории Беларуси - то ли белорусские подразделения, то ли российские. Сейчас Россия не имеет на территории Беларуси достаточной группировки или сил, которые она могла бы привлечь для вторжения на территорию Украины", - добавил Демченко.
10 августа через несколько дней после начала украинского наступления в Курской области, Беларусь объявила о переброске войск с ракетными комплексами "Искандер" и 2Полонез" в приграничные с Украиной регионы. 11 августа Минобороны Беларуси продемонстрировало танки, якобы отправляемые в эти районы.
18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной, объясняя это присутствием более 120 тысяч украинских военных в приграничных зонах.
Мониторинговая группа 2Беларускі Гаюн" сообщила, что с 10 августа Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.
25 августа МИД Украины предостерег Беларусь от провокаций, призвав отвести войска от границы на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня.
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