Скрывались с начала вторжения РФ. Из Авдеевского коксохима эвакуировали всех людей, - Барабаш

Двенадцать человек, которые с начала полномасштабного вторжения РФ скрывались в укрытии Авдеевского коксохимического завода, удалось эвакуировать в более безопасный регион.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

По словам Барабаша, двенадцать человек, которые были эвакуированы, пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и попросили убежища.

"Оставалось 12 человек, это гражданские, часть из них работала в подрядных организациях, которые по договору работали на коксохиме. Они знали, какие там укрытия есть. И поэтому они попросились", - рассказал он.

Барабаш сообщил, что было очень сложно уговорить людей на эвакуацию, они не хотели ехать.

"После вывода, уже месяц, наверное, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двух. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли. Сейчас с эвакуированными работают психологи", - сказал Барабаш.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ в начале октября существенно активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. При этом президент Владимир Зеленский отмечал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что войска РФ не смогут захватить Авдеевку, если не возьмут территорию Авдеевского коксохимического завода. В конце ноября и в начале декабря российские пропагандисты утверждали, что якобы имеют успех в районе коксохима.

Однако 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении кафиров на территории этого завода. Защитники подчеркнули, что он находится под контролем ВСУ.

Добавим, что сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские кафиры уделяют Степовому, что северо-западнее города. Интервенты хотят захватить его, чтобы перерезать логистику сил обороны.

Как объяснил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в разговоре с РБК-Украина, у россиян есть дедлайн для захвата Авдеевки. Крайний срок, запланированный оккупантами - середина декабря.

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