Перехватчик ZIRKA с автонаведением на "Шахеды" появился на маркетплейсах: какие характеристики

Как работает донаведение в ZIRKA

Донаведение до сих пор оставалось опцией премиального сегмента дорогостоящих зарубежных изделий, однако ZIRKA переводит эту функцию в категорию доступного отечественного средства по рыночной цене.

Подразделения могут закупать борт напрямую за государственные средства или обменять на него заработанные баллы.

Цена на маркетплейсах составляет 77 220 грн. По утверждению разработчика, на август 2026 года это самая низкая цена на рынке среди перехватчиков такого класса.

Перехватчик оснащен бортовым компьютером на базе Raspberry Pi5 с натренированной моделью компьютерного зрения, которая в режиме реального времени анализирует каждый кадр и ищет паттерны, характерные для БпЛА типа "шахед" – форму, силуэт, характер движения.

Система автоматически обнаруживает цель на расстоянии до 1 км, а после подтверждения оператором самостоятельно сопровождает цель, повторяя каждый ее маневр. Пилоту остается только скорректировать скорость сближения для более точного поражения. Тепловизионная оптика на сервоприводе позволяет атаковать как снизу-вверх, так и сверху-вниз – в зависимости от высоты и профиля полета конкретной цели.

Боевое применение и поражение реактивных дронов

Комплекс прошел боевые испытания осенью 2025 года, получил кодификацию Министерства обороны Украины и с мая 2026 года стоит на вооружении в ряде профильных подразделений. В июне 2026 года ZIRKA вошла в топ-10 перехватчиков по количеству уничтоженных БПЛА типа "Шахед" среди дронов-перехватчиков коптерного и самолетного типов.

Кроме "классических шахедов", работающих на двигателях внутреннего сгорания, ZIRKA имеет подтвержденные поражения реактивных БПЛА "Герань-4" - благодаря комбинации высокой скорости борта и автоматического донаведения на базе машинного зрения.

"Масштабирование дроновой ПВО - трудоемкий процесс, потому что разрыв в результативности между вновь и опытным экипажем слишком велик. Системы автономности, такие как автодетекции и донаведения, помогают новым экипажам быстрее выйти на первый успешный результат, а опытным - сокращают затраты времени и заряда батареи. NOCTIS Алексей Комличенко.

ZIRKA разработана при инвестиционной поддержке и экспертизе Vyriy Industries, а также в сотрудничестве с батальоном Darknode – одним из самых результативных антишахедных подразделений. Их боевой опыт сформировал ключевые требования к изделию, главным из которых были системы автономности.