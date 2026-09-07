Перехват дешевле ракеты: в Brave1 показали, как сбивают "Бандероли"

У украинских разработчиков уже есть технология, способная уничтожать российские ракеты-дроны "Бандероль". Одно из средств, созданное участником Brave1, существенно дешевле самой "Бандероли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.
В Brave1 сообщили, что одно из средств от участника оборонного кластера уже уничтожает российские "Бандероли". При этом стоимость такого перехвата существенно ниже стоимости самой ракеты-дрона.
В ведомстве не уточнили название разработчика, характеристики средства и конкретной стоимости его применения.
В то же время, там отметили, что в настоящее время существует уже несколько украинских продуктов, способных противодействовать "Бандеролям". Их планируется развивать и масштабировать для защиты украинских городов.
"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".
Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ.
Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.
В июне 2026 года россияне впервые применили "Бандероль" против Киева, после чего его использование против Украины участилось. Из-за реактивного двигателя боеприпас может развивать скорость около 600 км/ч, а перед ударом снижаться до высоты около 200 метров.
В то же время "Бандероль" не является неуязвимой для украинского ПВО. Эта дрон-ракета соответствует по профилю пролета крылатой ракете или реактивному дрону. Но это нагружает противовоздушную оборону в классе воздушных ракет, отмечал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.