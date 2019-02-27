Перехід тренера "Селтіка" на мене не вплине, - Швед

Вінгер прокоментував перехід Роджерсома в "Лестер"

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед, на правах аренды выступающий за львовские "Карпаты", рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным главным тренером шотландского клуба Бренданом Роджерсом. Украинца цитирует телеканал "Футбол 1".

Накануне специалист был представлен в качестве нового наставника английского "Лестера".

"Я за него только рад, для него это шаг вперед, "Лестер" - очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет. Он хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе. По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне, как тренер. Общались даже на испанском языке", - сказал игрок.

Напомним, ранее Швед был признан лучшим игроком 19 тура в украинской Премьер-лиге.