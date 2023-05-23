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Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ

Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доля евро в торговых расчетах Украины постепенно увеличивается. Украина географически находится в зоне евро, потому это выгодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой .

"Наша экономика, если посмотреть экспорт-импорт, мигрирует в еврозону. Это произошло раньше, чем мы стали кандидатом в члены ЕС, это началось, когда мы начали более активно прекращать связи со страной-агрессором", - сказала она.

Рожкова отметила, что Украина находится в еврозоне географически. "Это для нас ближе, это для нас понятно, это логистически нам удобно, поэтому экономика с точки зрения торговых операций туда уже мигрирует и будет мигрировать".

По ее словам, у Украины большой потенциал торговли со странами ЕС, который проявится после победы.

Напомним, по данным SWIFT, доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты в апреле 2023 года составила 31,74%. Использование доллара составляет 42,71%.

Ранее в НБУ отметили, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

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