В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів. Які передбачені штрафи

В Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укртрансбезпеку .

Контроль переваги на українських дорогах здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion). Це набір датчиків і камер, які фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і фіксують габарити транспортного засобу в русі, на швидкості до 120 км/год.

За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 автомобілів, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм. З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме: