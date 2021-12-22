"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів. Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодію у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатичним шляхом просунутися щодо розбіжностей", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що йдеться саме про існуючий діалог стратегічної стабільності між США і Росією, Раду Росія-НАТО, а також Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Блінкен також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія "втягнеться в подальші акти агресії проти України".

Разом з тим помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила журналістам, що США та Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, аби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

Однак вона попередила, "США чітко дали зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності, враховувати побоювання щодо дій Росії та проходити у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами".

"Дозвольте мені пояснити: без Європи не буде переговорів щодо європейської безпеки" - сказала Донфрід.