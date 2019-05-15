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Переговори в Словаччині щодо забрудненої нафти минули безрезультатно, - Reuters

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 02:22
Переговори в Словаччині щодо забрудненої нафти минули безрезультатно, - Reuters
Фото: нафтопровід (witter.com/NaftogazUkraine)

Коли вдасться відновити колишній рівень прокачування нафти "Дружбою", невідомо

На переговорах у Братиславі (Словаччина), пов'язаних із потраплянням в нафтопровід "Дружба" забрудненої нафти з Росії, між представниками трубопровідних компаній Європи та Росії рішення проблеми не досягли. Про це повідомили джерела з присутніх на зустрічі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сторони намагаються знайти можливість позбутися забрудненої нафти в трубопроводі для відновлення його роботи у звичайному режимі.

Співрозмовники агентства повідомили, що нові контакти між Росією і Європою відбудуться в Москві.

За їхніми словами, досі не зрозуміло, коли вдасться відновити колишній рівень прокачування нафти "Дружбою".

Зазначимо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії трубопроводом "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищував норму в десятки разів.

Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в тому числі й Україна. Зокрема АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня.

Нагадаємо, Білорусь має намір вимагати від Росії компенсації шкоди від надходження забрудненої нафти в нафтопровід "Дружба".

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