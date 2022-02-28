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Переговори України і Росії на білоруському кордоні: перші подробиці

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Понеділок 28 лютого 2022 15:46
Переговори України і Росії на білоруському кордоні: перші подробиці Фото: учасник делегації України, Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У район білорусько-українського кордону проходять переговори делегації України з російськими представниками влади. В ході них Україна наполягає на негайному припиненні вогню і відведення російських військових з території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.

Народний депутат Ярослав Желєзняк, а також офіційна сторінка Верховної Ради, повідомляє, що українсько-російські переговори завершилися.

Також про завершення переговорів повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Однак у цей же час російські ЗМІ повідомляють, що переговори продовжуються.

Делегація

Українську делегацію на переговорах представляють:

  • заступник голови МЗС Микола Точицький,
  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • народний депутат Рустем Умеров,
  • перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

До російської делегації увійшли:

  • помічник президента РФ Володимир Мединський,
  • заступник міністра оборони,
  • заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко,
  • голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,
  • посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Війна в Україні

О 4: 35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В Україні відразу було введено воєнний стан, а в багатьох містах - комендантську годину. Зокрема, в Києві, який став однією з найгарячіших точок війни, комендантську годину із забороною на вихід на вулицю ввели з вечора суботи до ранку понеділка.

Вже п'яту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору. Приміром, сьогодні Харків окупанти обстріляли з "Градів".

За даними української влади, близько 5300 російських військових вбиті і поранені. При цьому сотні людей перебувають у полоні. Російські солдати одноголосно заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну в Україну. За їхніми словами, їх відправляли на"навчання".

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.

Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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