Переговори України і Росії на білоруському кордоні: перші подробиці

У район білорусько-українського кордону проходять переговори делегації України з російськими представниками влади. В ході них Україна наполягає на негайному припиненні вогню і відведення російських військових з території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.

Народний депутат Ярослав Желєзняк, а також офіційна сторінка Верховної Ради, повідомляє, що українсько-російські переговори завершилися.

Також про завершення переговорів повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Однак у цей же час російські ЗМІ повідомляють, що переговори продовжуються.

Делегація

Українську делегацію на переговорах представляють:

заступник голови МЗС Микола Точицький,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

народний депутат Рустем Умеров,

перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

До російської делегації увійшли:

помічник президента РФ Володимир Мединський,

заступник міністра оборони,

заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко,

голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,

посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Війна в Україні

О 4: 35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В Україні відразу було введено воєнний стан, а в багатьох містах - комендантську годину. Зокрема, в Києві, який став однією з найгарячіших точок війни, комендантську годину із забороною на вихід на вулицю ввели з вечора суботи до ранку понеділка.

Вже п'яту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору. Приміром, сьогодні Харків окупанти обстріляли з "Градів".

За даними української влади, близько 5300 російських військових вбиті і поранені. При цьому сотні людей перебувають у полоні. Російські солдати одноголосно заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну в Україну. За їхніми словами, їх відправляли на"навчання".