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Переговори Путіна і Байдена: дату вже визначили, але ще погоджують з США

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Москва, П'ятниця 03 грудня 2021 15:28
Переговори Путіна і Байдена: дату вже визначили, але ще погоджують з США Фото: Джо Байден і Володимир Путін (twitter com KremlinRussia)
Автор: Ілона Свиридова

Дата і час майбутніх переговори президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена вже визначені. Але остаточні параметри ще узгоджуються з американською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Опрацьовується можливість проведення спілкування Путіна з президентом США Байденом у форматі, очевидно, відеоконференцзв'язку. Причому цей контакт може відбутися вже в найближчий час, в найближчі дні", - зазначив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За його словами, вже визначено дату.

"Власне кажучи, у нас є і конкретна дата, і час проведення цієї відеоконференції, але вважаю, що краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів з американською стороною. І тоді ми вже можемо це офіційно оголосити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України до НАТО.

До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.

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