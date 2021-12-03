Переговори Путіна і Байдена: дату вже визначили, але ще погоджують з США

Дата і час майбутніх переговори президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена вже визначені. Але остаточні параметри ще узгоджуються з американською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Опрацьовується можливість проведення спілкування Путіна з президентом США Байденом у форматі, очевидно, відеоконференцзв'язку. Причому цей контакт може відбутися вже в найближчий час, в найближчі дні", - зазначив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За його словами, вже визначено дату.

"Власне кажучи, у нас є і конкретна дата, і час проведення цієї відеоконференції, але вважаю, що краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів з американською стороною. І тоді ми вже можемо це офіційно оголосити", - додав він.