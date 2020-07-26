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У КНДР заявили про перший випадок підозри на коронавірус в країні

Пхеньян, Неділя 26 липня 2020 01:04
У КНДР заявили про перший випадок підозри на коронавірус в країні
Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Инна Собора

Людина з підозрою на COVID-19 прибула в країну 19 липня

Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19. Зараження коронавірусом підозрюють у людини, яка повернулася в країну 19 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

Відзначається, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав у суботу екстрене засідання політбюро правлячої Робочої партії країни, щоб обговорити "надзвичайну подію, що сталася у місті Кесон".

Раніше Кім Чен Ин стверджував, що на території КНДР не виявлено жодного випадку зараження COVID-19 з початку пандемії, так як Північна Корея заблокувала проникнення вірусу.

Також повідомлялося, що Північна Корея таємно зверталася до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавіруса.

Китай заявив про готовність допомогти Північній Кореї в боротьбі з COVID-19 після листа лідера КНДР Кім Чен Ина главі КНР Сі Цзіньпіню.

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