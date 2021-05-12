США готові поділитись COVID-вакцинами з КНДР

Адміністрація президента США Джо Байдена відкрита для спільного використання вакцин проти коронавірусу та іншої гуманітарної допомоги, щоб допомогти Північній Кореї боротися зі пандемією. Таким чином хочуть, аби Північна Корея сіла за стіл переговорів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Представники адміністрації вважають, що північнокорейці не будуть готові до співпраці зі США, поки не пройде загроза пандемії, що є однією з причин, чому спільне використання вакцин може "змастити колеса для початкової дипломатичної взаємодії".

Водночас деякі чиновники скептично ставляться до того, що будь-який гуманітарний крок притягне Північну Корею за стіл, враховуючи наполягання країни на звільненні від санкцій.

"Вакцинна дипломатія - це легка спроба подолати цей глухий кут, тому що адміністрація Байдена не може багато зробити щодо скасування санкцій, тому їм потрібно розглянути, як стимулювати Північну Корею", - сказала Сью Мі Террі, колишній корейський аналітик ЦРУ.

В цей час адміністрація переглядає всі свої плани щодо спільного використання вакцин та додаткових запасів іншими країнами, і Північна Корея - це лише невеличка частина цієї програми.