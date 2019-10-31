Переговори Китаю з США продовжаться, незважаючи на скасування саміту АТЕС

Китай продовжить обговорювати торговельна угода з США, незважаючи на скасування саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося підписання угоди. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Міністерстві торгівлі Китаю, сторони продовжать продуктивну і планову роботу над спільним торговельною угодою.

"Делегації від обох боків підтримують один з одним тісні контакти, консультації проходять успішно. Китай і Сполучені Штати продовжать просування переговорів згідно з планом", - йдеться в заяві міністерства.

Повідомляється, що США планують запропонувати в якості альтернативи саміту АТЕС провести зустріч, де буде підписано угоду, в Алясці або Гаваях. Китай також запропонував Макао в якості можливого місця, за словами одного китайського торгового джерела, знайомого з цією проблемою.

Нагадаємо, саміт АТЕС повинен був відбутися 16-17 листопада в Чилі. 30 жовтня президент Чилі Себастьян Піньєра відмовився від проведення саміту з-за масштабних акцій протесту, які проходять в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у торговельних переговорах між США і Китаєм виникли проблеми. Повідомляється, що Китай не хоче проводити великі закупівлі сільськогосподарської продукції у США, як на тому наполягає президент Америки Дональд Трамп.