Переговоров быть не может: у Путина истерически высказались об "атаке" дронов на Кремль
Ближайшие соратники российского диктатора Владимира Путина истерически отреагировали на "атаку" дронов на Кремль. После этого в РФ призывают не вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина.
"Теракт" в отношении президента - это "нападение" на Россию. "Киевский нацистский" режим следует признать террористической организацией", - истерически заявил Володин.
По его мнению, "атака" дронов на Кремль является "покушением" на диктатора Путина и это "угрожает" безопасности России, Европы и мира.
"Никаких переговоров с "режимом" Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить "киевский террористический режим", - добавил Володин.
Напомним, сегодня, 3 мая, россияне начали обвинять Украину в попытке атаковать Кремль с помощью дронов.
Позже в сети появились видео, на которых можно увидеть момент "удара".
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой к масштабному теракту.
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