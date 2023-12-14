Переговоры о вступлении Украины в ЕС. Стефанишина рассказала о неожиданной детали решения

Решение Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз не содержит никаких дополнительных условий.

Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На самом деле мы даже не ожидали, что решение будет настолько "чистым", потому что то предложение по решению, которое было представлено президентом Евросовета Шарлем Мишелем на усмотрение лидеров, полностью в таком виде и было принято - то есть решение об открытии переговоров о членстве для Украины и Молдовы. Точка. Без каких-либо условностей", - пояснила Стефанишина.

Она добавила, что переход к следующей процедуре состоится, когда будет дана окончательная оценка выполнения Украиной всех семи шагов, это запланировано на март.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза во время саммита решили поддержать начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Раньше была возможность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не произошло. Журналисты пишут, что премьер-министр Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

Пока неизвестно, когда точно начнется процесс переговоров.

О том, что дальше ждет Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

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