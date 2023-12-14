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Переговори про вступ України в ЄС. Стефанішина розповіла про неочікувану деталь рішення

Україна, Четвер 14 грудня 2023 22:44
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Переговори про вступ України в ЄС. Стефанішина розповіла про неочікувану деталь рішення Фото: віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Рішення Європейської ради щодо початку перемовин з Україною про вступ до Європейського союзу не містить жодних додаткових умов.

Про це розповіла віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Насправді ми навіть не очікували, що рішення буде настільки "чистим", тому що та пропозиція щодо рішення, яка була представлена президентом Євроради Шарлем Мішелем на розсуд лідерів, повністю у такому вигляді й була ухвалена - тобто рішення про відкриття переговорів про членство для України й Молдови. Крапка. Без будь-яких умовностей", - пояснила Стефанішина.

Вона додала, що перехід до наступної процедури відбудеться, коли буде надана остаточна оцінка виконання Україною всіх семи кроків, це заплановане на березень.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили підтримати початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Раніше була можливість, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, але цього так і не сталося. Журналісти пишуть, що прем’єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування.

Поки що невідомо, коли точно розпочнеться сам процес переговорів.

Про те, що далі чекає Україну можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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