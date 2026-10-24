Переговоры Украины, США и России: Sky News назвало два возможных места встречи

Мирные переговоры

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Осло со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

В переговорах также участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

Уже на следующий день Виткофф отправился в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. К встрече присоединился спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

По словам американского посланника, он привез российскому диктатору документы с предложениями о подходах к завершению войны. После переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что дело якобы близится к завершению войны.

Как сообщал Axios со ссылкой на источники, после контактов в Осло и Санкт-Петербурге Украина и Россия согласились возобновить трехсторонние переговоры с участием США.

В то же время, по данным источника РБК-Украина, Киев считает маловероятным достижение договоренности об энергетическом перемирии по итогам этих контактов. В свою очередь, успехом украинская сторона называет возобновление переговоров на уровне делегаций и возможное согласование мер по деэскалации.

В Кремле заявили, что переговоры по урегулированию войны в Украинепланируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате.

Об этом месте встречи ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Также, как писали западные медиа, Трамп якобы стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре в штате Флорида. СМИ отмечают, что переговоры могут пройти под серьезным давлением на Киев.