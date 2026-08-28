RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Переговоры ЦРУ в Москве в Польше восприняли как повод усиливать оборону

12:17 28.08.2026 Пт
1 мин
В Польше не склонны верить обещаниям Кремля
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)

Переговоры директора ЦРУ в Москве в Польше расценили как предлог ускорить оборону. В Варшаве напомнили, что обещание не нападать Россия уже давала перед вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Заверения России о том, что она не будет нападать на НАТО, не стоит доверять. На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сообщения о переговорах директора ЦРУ в Москве.

По его словам, шпионы Путина, очевидно, сказали директору ЦРУ, что тот не будет провоцировать НАТО. Политик напомнил, что в преддверии полномасштабного вторжения Кремль уже давал подобные заверения.

"Путин сказал директору ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину", – отметил Сикорский.

На этом фоне глава польской дипломатии призвал ускорить оборонную подготовку.

Напомним, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву - по данным СМИ, он предостерег Россию от нападений на НАТО. Впоследствии в Кремле подтвердили переговоры Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СикорскийРоссийская ФедерацияЦРУ