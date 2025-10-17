Переговоры Свириденко и Фицо стартовали в Словакии: первые детали

"Продолжаются совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики в Кошице. Благодарна премьеру Роберту Фицо за прием. Продолжаем конструктивный украинско-словацкий диалог и сотрудничество на практических уровнях", - говорится в сообщении премьера.

Свириденко отметила, что ключевыми темами обсуждений являются усиление давления на российского агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство.

"Это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость", - подчеркнула она.

Как отметил Фицо, "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты".

По его словам, сам факт проведения этих консультаций является важным сигналом.

"Правительство Словацкой Республики поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Наш приоритет - окончание войны и прекращение эскалации", - добавил он.

Фото: Свириденко и Фицо начали консультации в Словакии (t.me/svyrydenkoy)