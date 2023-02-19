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Переговоры США с Украиной о поставках истребителей могут длиться месяцами, - постпред при ООН

Фото: постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной о поставке истребителей F-16 продолжаются. Они могут длиться несколько месяцев.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы все еще ведем переговоры (о передаче F-16, - ред.) на местах с украинцами. Опять же, мы должны убедиться, и я думаю, что госсекретарь Блинкен также сказал об этом. Украинцы должны иметь необходимую подготовку и способность использовать системы вооружения, которые мы им предоставляем", - заявила она.

Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон не сможет помочь Украине победить в войне, если США предоставят системы вооружения, которые украинцы не смогут использовать.

"У них не будет способности поддерживать их. Поэтому обсуждения будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать их", - заявила постпред.

При этом она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину до конца.

Напомним, ранее группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей F-16.

В США также предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

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