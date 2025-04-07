Переговоры с США о недрах переходят в новую фазу, - Свириденко

Официальная делегация из Украины вскоре отправится в Вашингтон для переговоров о новом соглашении, которое предусматривает доступ США к украинским ископаемым.
Об этом рассказала вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Новый проект соглашения от США свидетельствует о том, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", - сказала она, и сообщила, что официальный Киев отправит команду в Вашингтон на этой неделе для начала переговоров по новому проекту соглашения.
Отмечается, что в состав делегации от Украины войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
Как пишет AP, длительные переговоры по соглашению об ископаемых "уже напрягли отношения между Киевом и Вашингтоном".
Так, стороны еще в феврале готовились подписать рамочное соглашение, но план был сорван после противоречивой встречи в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
После этого украинские официальные лица проявили заинтересованность в подписании рамочного соглашения в любое время. Через некоторое время Штаты прислали Киеву новый проект, который выходит за пределы первоначальных рамок.
Недавно в СМИ появилась информация относительно нового проекта, предложенного Штатами. Звучала определенная критика из-за того, что он вроде бы похож больше на попытку лишить Украину контроля над собственными природными ресурсами и инфраструктурой. Согласно документу, просочившемуся в прессу, новый проект включает не только редкоземельные минералы, но и газ и нефть.
"Непонятно, почему США решили обойти подписание рамочного соглашения и вместо этого продвинулись с более комплексным проектом соглашения, который, вероятно, потребует ратификации украинским парламентом". - говорится в публикации AP.
Сейчас украинские чиновники осторожно комментируют содержание проекта, и отмечают, что сейчас он отражает позицию только одной стороны.
"То, что мы имеем сейчас, - это документ, который отражает позицию юридической группы Минфина США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", - сказала Свириденко.
По ее словам, сейчас задача Украины, это сбор технической группы для переговоров, определение своих "красных линий" и основных принципов, и уже на следующей неделе - отправить делегацию в Вашингтон для технических переговоров.
"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в Интернете. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично", - обращает внимание Свириденко.
Также она добавила, что отбираются юридические, инвестиционные и финансовые советники.
"Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами - этап, который требует опыта во многих сферах. В конце концов все решится в ходе переговоров", - подытожила чиновница.
Свириденко отказался публично рассказывать об официальной оценке Киевом нового проекта, но отметила, что сейчас есть более детальный документ о создании фонда.
Также указывается, что хотя первоначальный проект сосредотачивался в первую очередь на намерениях создать фонд, по словам Свириденко, в последней версии изложено, как американские советники видят его структуру и функционирование.
Пока остается непонятным, какую роль будет играть Украина в управлении фондом согласно недавно предложенному проекту США. Как заявили аналитики, ознакомившиеся с просочившимся документом, участие украинской стороны, вероятно, будет минимальным. Данный вопрос официальный Киев надеется оспорить на будущих переговорах, используя ранее согласованную структуру в качестве ориентира.
Предыдущая версия рамочного соглашения, полученная Associated Press, очерчивала планы по совместному владению и управлению инвестиционным фондом между США и Украиной. Данный фонд предназначен для поддержки восстановления разрушенной из-за российской военной агрессии экономики Украины.
Согласно условиям, Украина будет направлять в фонд 50% будущих доходов, полученных от ключевых национальных активов, включая полезные ископаемые, углеводороды, нефть, природный газ и другие полезные ископаемые.
В рамочном соглашении, которое так и не было подписано, указывалось, что доходы от природных ресурсов Украины будут поступать в фонд и использоваться для реконструкции страны, а не то, что право собственности или контроль над этими ресурсами будет передано Штатам.
"Мы очень сосредоточены на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью соответствовал нашим стратегическим интересам", - отметила Свириденко.
Она также выразила мнение, что работа над предыдущим меморандумом "показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон".
Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое соглашение о недрах. Глава государства, что новый документ, это полноценное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.
4 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что сейчас Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых. Уже в ближайшее время Штаты может посетить украинская делегация, добавил чиновник.
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