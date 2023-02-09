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Переговоры по истребителям продолжаются. Но за закрытыми дверьми, - премьер Нидерландов

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, 9 февраля, что дискуссии по поставкам Украине западных истребителей проходят "за закрытыми дверьми", и отказался дать четкий ответ, отправит ли его страна истребители Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я не могу сказать, будет ли это когда-нибудь. Но это дискуссии, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, о чем можно говорить публично", - ответил Рютте после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Издание напоминает, что Нидерланды были первыми среди стран, заявивших, что готовы предоставить Украине истребители. К мнению Рютте присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон, который во время пресс-конференции в Гааге в прошлом месяце сказал, что "ничто не запрещено в принципе".

"Мы не говорим "нет". Также раньше мы не говорили "нет" другим системам вооружения. Мы даже несколько склонны согласиться, когда дело доходит до такого типа вооружения", - согласился Рютте.

Он повторил свою позицию, что у Нидерландов нет табу относительно поставки оружия, пока не будет красной линии прямого противостояния между НАТО и Россией.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в Брюсселе в четверг, 9 февраля, обратившись с предложением об увеличении военной поддержки непосредственно перед ассамблеей мировых лидеров.

Кроме того, мы писали, что Зеленский обсудил военную помощь Украине со всеми лидерами ЕС. Добавим, что Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

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