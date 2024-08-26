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Переговоры по дебатам между Трампом и Харрис зашли в тупик: Politico узнало причину

Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переговоры о проведении дебатов между кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и ее оппонентом Дональдом Трампом застопорились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, еще в июне команда президента США Джо Байдена договорилась с командой Трампа, что микрофоны в ходе дебатов будут включать только тому, чья очередь выступать. 

Но после того, как кандидатом от демократов стала вице-президент Харрис, ее команда выдвинула новые условия, предусматривающие, что микрофоны будут постоянно включены.

"Мы сообщили ABC и другим каналам, желающим провести возможные октябрьские дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть включены на протяжении всей трансляции", - заявил в комментарии Politico старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Фэллон. 

Команда Харрис, как пишет издание, верит, что Трамп в ходе дебатов может не сдержаться и сказать "что-то невежливое в микрофон". 

В свою очередь команда Трампа ожидает, что дебаты, которые запланированы на 10 сентября, пройдут по согласованным с командой Байдена правилам. 

При этом, по словам самого Трампа, он надеется, что дебаты пройдут по таким же правилам, как и в июне, но "для него это не имеет значения, он бы предпочел, чтобы они состоялись".

"Но мы договорились, что все будет так же, как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен. В прошлый раз мне это не понравилось, но все прошло отлично. Я имею в виду, спросите Байдена, как все прошло - все было хорошо. И я думаю, что должно быть так же", - добавил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, неделю назад директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер заявил, что если Трамп будет участвовать в дебатах 10 сентября, то возможен еще один раунд в октябре.

Также Тайлен анонсировал дебаты на уровне кандидатов в вице-президенты Тимом Уолзом и Джей Ди Вэнсом.

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