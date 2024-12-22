Переговоры о прекращении огня в Газе завершены на 90%, - BBC

Переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, а также освобождению заложников между Израилем и ХАМАС, завершены на 90%. Остаются ключевые вопросов, которые необходимо урегулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам палестинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, одним из главных камней преткновения является продолжающееся военное присутствие Израиля в Филадельфийском коридоре - стратегически важной полосе земли на юге Газы вдоль границы с Египтом.

Он рассказал, что переговоры включают потенциальное создание буферной зоны шириной в несколько километров вдоль границы Израиля с Газой. И по его словам, Израиль сохранит военное присутствием в этом районе.

После того, как будут решены эти вопросы, в течение нескольких дней будет возможность договорится о трехэтапном прекращении огня.

Собеседник BBC рассказал, что соглашение будет включать обмен 20 палестинских заключённых на каждую женщину-солдата, освобожденную на первом из трех этапов прекращения огня.

Имена заключенных пока еще не согласованы, но они будут выбраны примерно из 400 лиц, которые в Израиле отбывают тюремное заключение сроком на 25 лет и более. Предполагается, что в их число не входит высокопоставленный лидер ФАХТ Марван Баргути, на освобождение которого Израиль, как ожидается, наложит вето.

Израильские заложники будут освобождаться поэтапно, поскольку считается, что ХАМАСу еще предстоит найти некоторых из них, которые пропали. По данным Израиля, из 96 заложников, которые все еще удерживаются в Газе - 62 живы.

Также чиновник рассказал, что мирные жители Газы смогут вернуться на север в рамках системы под контролем Египта и Катара, и в сектор будет доставляться около 500 грузовиков в день с гуманитарной помощью.

На заключительном этапе трехэтапного плана, который должен был положить конец 14-месячной войне, контроль над сектором Газа будет осуществлять комитет технократов из анклава, которые не будут иметь прежних политических связей, но будут пользоваться поддержкой всех палестинских фракций.