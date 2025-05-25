Переговоры под огнем. Почему Путин обрушил удары на Украину и чем ответит Трамп

Почему Путин бьет по Украине и давит войной на переговоры

С вступлением Дональда Трампа в должность президента США пытаются продвигать мирный процесс. Это часто сопровождается уступками не российской, а украинской стороны. В марте Украина согласилась на безусловное прекращение огня, Россия - нет. Спустя два месяца, кажется, американцы и сами не настаивают на таком варианте.

В попытке показать, кто тут якобы главный, Путин прибег к точечному террору. Апрельские удары баллистикой по Кривому Рогу и Сумах (унесли жизни десятков мирных жителей) разозлили Трампа, после чего Москва в одностороннем порядке объявила "пасхальное", а затем "парадное" перемирие. А после этого позвала Украину на прямые переговоры в Стамбул.

Но прямо сейчас украинские города переживают массированные атаки. На прошлой неделе россияне запустили рекордное количество ударных дронов - 273. Уже в понедельник Путин заявил Трампу, что якобы выступает за мирное урегулирование и вообще готов поработать над меморандумом о будущем прекращении огня.

Однако параллельно с крупнейшим за время полномасштабной войны обменом пленными в формате "1000 на 1000" вчера большому обстрелу подвергся Киев, а сегодня - порядка 30 населенных пунктов с применением баллистических и крылатых ракет разных типов. А также с новым рекордом по беспилотникам - почти 300 единиц.

Путин в своей переговорной стратегии не видит противоречий, объясняет политолог Владимир Фесенко.

"И в 2014-м, и в 2015-м, и в начале полномасштабной войны в 2022 году тоже были переговоры. Путин всегда ведет переговоры под военным давлением. Он так делает всегда и это его стиль. Для него противоречий нет, наоборот, давить на переговоры военным путем - наиболее эффективная, как он считает, тактика", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Например, прямые переговоры не мешают Путину начинать летнее наступление. Все потому, что эта стратегия, по крайней мере, срабатывала раньше, когда он добивался Минских соглашений. А сейчас нужно понимать, что Путин ведет переговоры только из-за Трампа.

"Чтобы Украина приняла капитуляцию и согласилась на его условия завершения войны. Именно этого Москва хотела в 2022 году, но не сработало. Сейчас примерно такая же ситуация. Стамбул это только подтвердил: или соглашайтесь на неприемлемые условия мира, или война будет продолжаться и усиливаться. Я думаю, что и Трампу он сказал примерно то же самое", - подчеркнул политолог.

По его словам, в экспертной среде популярна мысль о том, что Путин пытается нащупать баланс в отношениях с Трампом. Поэтому он хочет вести переговоры о якобы завершении войны, но не завершать войну.

Устраивает ли это Трампа или будут "адские санкции"

Проблема в том, что, возможно, в такой стратегии противоречий не видит и Дональд Трамп. Например, раньше на вопросы о российских ударах по Сумам на Вербное воскресенье он реагировал раздраженно. Но и то лишь потому, что в самих США было возмущение кровавой атакой во время религиозного праздника.

Фесенко отмечает: после этого в России сделали выводы и объявили перемирие на Пасху. А президент США, комментируя один из похожих обстрелов, просто заявил, что это война.

"Стоит ли ждать, что на него подействуют новые атаки и он введет свои "адские санкции"? Не будет адских санкций. Трамп хочет договариваться и ему достаточно, что Путин согласился на большой обмен пленными и представит свой меморандум. Война будет идти параллельно. Европа будет давить, насколько может. Но кардинально ничего не изменится после сегодняшней ночи", - сказал политолог.

В этой связи собеседник подчеркивает, что в ближайшие месяцы - лето и начало осени - переговоры будут, но не будет результата. Вместо этого, скорее всего, обострится ситуация на фронте. И уже сейчас нужно делать акцент не на санкциях, а на возобновлении адекватных поставок оружия из США.

"Я думаю, нас ждут не адские санкции против России. Нас ждет адское лето. Цель Путина - сломать нас морально и психологически. Так что нам надо готовиться не к завершению войны, а к ее усилению", - добавил он.

Как еще может ответить Трамп на удары по Украине

При этом нельзя сказать, что Трампа устраивает поведение Путина. Вероятно, президент США уже убедился, что тот не хочет завершения войны против Украины. И пытается найти способ выйти из игры, но не в роли проигравшего.

"Думаю, и Трамп приспосабливается к ситуации, ищет приемлемый для себя баланс интересов. Возможно, продолжит настаивать на том, чтобы переговоры с Украиной велись и сохранялась хоть какая-то перспектива завершения войны. Хотя ни он, ни его команда давно не ждут скорого завершения", - говорит политолог.

Что касается того, согласится ли американский лидер поддержать Украину оружием, то Фесенко не видит аргументов против.

"Нужно понимать, что даже если санкции будут усиливаться, это не заставит Путина прекратить войну. А если война обострится, общественное мнение в США поддержит возобновление поставок. Как и Европа будет выходить с соответствующими инициативами. Это же и экономический интерес, так почему нет? Когда мы говорим о возобновлении поставок, то имеется в виду закупка либо в долг (в рамках соглашения о недрах), либо за деньги европейцев", - отметил он.

Поэтому вполне вероятно, что Трамп может сделать выбор в пользу варианта с оружием. Конечно, россияне будут требовать прекратить поставки, если Украина хочет прекращения огня. Но тогда и он сможет заявить, что поток оружия может прекратиться, если Москва согласится на перемирие, а не наоборот.

"На мой взгляд, оружие для Украины - это наиболее действенный фактор влияния на Путина. Американское оружие не изменит военную ситуацию и не приведет к нашей победе. Но покажет, что у россиян больше не будет одностороннего преимущества и их усилия в конце концов победить Украину будут напрасны", - добавил Фесенко.