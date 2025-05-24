На случай отказа Трампа: Европа хочет купить у США оружие для Украины, – Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что у Европы нет ни запасов оружия, ни возможностей производить его в достаточно больших объемах. И становится ясно, что США больше не будут его поставлять. Также Белый дом отклонил призывы Европы продолжать давить на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня путем усиления санкций.

Вместо этого Кремль, судя по всему, затягивает мирные переговоры, обещанные Трампу, готовясь к летнему наступлению, о чем рассказали люди, знакомые с этим вопросом.

В связи с этим, предложение, которое все больше набирает доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину. Идея состоит в том, что если Трамп откажется поставлять американское вооружение Украине, то это сделает Европа.

Это помогло бы Украине сдержать продвижение России и могло бы оказать новое давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к прекращению огня.

По сути, такой поворот событий вынудит Трампа выбирать между двумя желаниями: избежать антагонизма с Путиным и желанием принести больше денег для США за счет дорогостоящих товаров военного назначения.

Источники добавили, что ожидают, что США продолжат делиться разведданными с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Ранее кратковременная пауза создала оперативные проблемы для Киева, а также вызвала более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с аналогичным обращением в будущем.

Bloomberg также добавило, что по словам экспертов, поставки оружия в Украину, одобренные экс-президентом США Джо Байденом, могут закончиться этим летом. Европе в свою очередь будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел, а Путин попытается воспользоваться этой динамикой.