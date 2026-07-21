Переговоры между США и Ираном продолжаются, но остановка боев зависит от Трампа, - Axios

По словам чиновника США, на данный момент Трамп сосредоточен на том, чтобы заставить Иран "заплатить" за нарушение меморандума о взаимопонимани и "продолжающиеся террористические акты" в Ормузском проливе.

Также чиновник добавил, что лидер США "заставит Иран заплатить за недавнюю гибель американских солдат".

"Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не решит иначе, но переговоры между нашими странами продолжаются", - добавил источник.