Ермак созвонился с Салливаном: о чем говорили

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Офиса президента Украины.

Отмечается, что Ермак обсудил с американской стороной ситуацию на фронте и реализуемые силами обороны меры для освобождения украинских земель от российских захватчиков.

Кроме этого, он рассказал Салливану о недавних российских атаках по историческому центру Одессы и портовой инфраструктуре Украины. На фоне этого Ермак отметил необходимость усиления системы ПВО для защиты украинцев и недопущения разрушения экспортного потенциала страны.

"Стороны отметили важность продолжения поиска путей помощи Украине в экспорте зерна на мировой рынок, в частности в страны Глобального Юга", - отмечается в публикации.

Также Салливан и Ермак продолжили консультации по долгосрочным "гарантиям безопасности" для Украины и обсудили процесс заключения двусторонних соглашений со странами-партнерами в рамках декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Собеседники обсудили реализацию Формулы мира президента Владимира Зеленского и возможности для проведения предстоящего Глобального саммита мира", - говорится в публикации.

Ермак поблагодарил США за вчерашний пакет оборонной помощи, а также обсудили подготовку украинских пилотов на F-16.

Помощь от США

США активно помогают Украине с начала полномасштабного вторжения. Так, на прошлой неделе Пентагон объявил пакет в 1,3 млрд долларов, куда вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Отмечается, что это военное оборудование направлено на защиту портовой инфраструктуры Украины.

А позавчера США объявили о пакете военной помощи на 400 млн долларов, туда вошло разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

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