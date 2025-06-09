Переговоры в тупике. Почему компромисс для Украины и РФ должен найти посредник

По его словам, никаких действенных и взаимоприемлемых предложений пока не существует. И украинская, и российская стороны озвучили свои "программы максимум" - однако они несовместимы.

"В обоих предложениях, в нашей больше, есть намеки на компромисс. Например, по санкциям, где Украина говорит, что мы готовы признать постепенную отмену санкций, но со своими замечаниями - российские активы должны быть использованы для восстановления Украины", - отметил эксперт.

Также Киев готов принять решение НАТО относительно перспектив членства Украины - то есть не настаивает на немедленном вступлении, но и не отказывается от него.

Зато российская сторона, по словам Фесенко, выступает с ультиматумами. В частности, Кремль требует вывода украинских войск с оккупированных территорий или принятия так называемого "пакетного варианта", который фактически означает признание аннексии четырех регионов.

Фесенко считает, что без привлечения посредника - вероятно, США или Турции - сдвинуть переговоры с мертвой точки невозможно.

"Переговоры, если и будут, а они будут в перспективе, они не будут выходить либо на позицию Украины, либо на позицию России. нужен со стороны посредника, вопрос кто это будет - США или Турция", - считает эксперт.

Он прогнозирует, что в будущем диалог продолжится, ведь и Украина, и Россия, а также Соединенные Штаты, заинтересованы в определенном формате переговоров - в частности учитывая перспективы отношений с президентом Дональдом Трампом. Однако сейчас ожидается пауза.

"Компромисс должна предложить третья сторона. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет", - резюмировал Фесенко.