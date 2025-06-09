Переговоры в тупике. Почему компромисс для Украины и РФ должен найти посредник

Перемирие между Украиной и Россией пока выглядит нереальным из-за диаметрально противоположных позиций сторон.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
По его словам, никаких действенных и взаимоприемлемых предложений пока не существует. И украинская, и российская стороны озвучили свои "программы максимум" - однако они несовместимы.
"В обоих предложениях, в нашей больше, есть намеки на компромисс. Например, по санкциям, где Украина говорит, что мы готовы признать постепенную отмену санкций, но со своими замечаниями - российские активы должны быть использованы для восстановления Украины", - отметил эксперт.
Также Киев готов принять решение НАТО относительно перспектив членства Украины - то есть не настаивает на немедленном вступлении, но и не отказывается от него.
Зато российская сторона, по словам Фесенко, выступает с ультиматумами. В частности, Кремль требует вывода украинских войск с оккупированных территорий или принятия так называемого "пакетного варианта", который фактически означает признание аннексии четырех регионов.
Фесенко считает, что без привлечения посредника - вероятно, США или Турции - сдвинуть переговоры с мертвой точки невозможно.
"Переговоры, если и будут, а они будут в перспективе, они не будут выходить либо на позицию Украины, либо на позицию России. нужен со стороны посредника, вопрос кто это будет - США или Турция", - считает эксперт.
Он прогнозирует, что в будущем диалог продолжится, ведь и Украина, и Россия, а также Соединенные Штаты, заинтересованы в определенном формате переговоров - в частности учитывая перспективы отношений с президентом Дональдом Трампом. Однако сейчас ожидается пауза.
"Компромисс должна предложить третья сторона. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет", - резюмировал Фесенко.
Ранее мы писали, что 2 июня, состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров.
В России после переговоров в Стамбуле 16 мая заявили, что сделают так называемый "меморандум", в котором изложат свое видение прекращения огня. Диктатор утверждал, что этот "меморандум" якобы должен быть шагом к будущему мирному договору.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что украинская сторона сегодня не получила ответа на свой документ. И подтвердил, что не видел до 2 июня проект "меморандума".
Более подробно о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.
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