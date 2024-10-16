Переговоры или удары западным оружием по России: украинцы назвали кратчайший путь к миру
Относительное большинство (47%) украинцев считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру, чем переговоры между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Такие переговоры считают более действенным способом достижения мира только 29% респондентов.
Чаще считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине те респонденты, которые верят в победу Украины (52%, в то время как предпочитают переговоры 25% из них).
В то время как те, кто не верит в победу, более эффективным способом достижения мира считают переговоры (соответственно 18% и 56%). Такой же позиции чаще придерживаются те, кто сочтет победой прекращения войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (соответственно 15% и 67%).
Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией .
Среди респондентов, верящих в победу, 39% полагают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого потребуется от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".