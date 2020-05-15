До переговорів у Мінську залучили замміністрів економіки України та РФ

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася конструктивна робота економічної групи, в якій працювали заступники міністрів економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента України.

Зазначається, що до переговорів 14 травня долучилися заступники міністрів економіки України та Росії.

"Українська сторона відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки", - говориться в повідомленні.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.

Зазначимо, указом президента заступником голови української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представлятимуть заступники міністрів або нардепи - голови профільних комітетів Верховної ради. Зокрема, до підгрупи з соціально-економічних питань увійшла заступник міністра економіки Юлія Свириденко.

РБК-Україна писало, що представники України в економічній групі 14 травня продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.