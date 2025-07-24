ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пересмотр прайс-кепов - логичный и необходимый шаг во время летнего пика потребления, - нардеп

Украина, Четверг 24 июля 2025 10:40
UA EN RU
Пересмотр прайс-кепов - логичный и необходимый шаг во время летнего пика потребления, - нардеп Фото: эксперт считает, что просмотр прайс-кепов необходим шаг во время летнего пика потребления (Getty Images) (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Предельные цены на электроэнергию, установленные еще в 2019 году как временный инструмент, сегодня фактически превратились в барьер для стабильной работы энергосистемы.

Об этом заявила председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

По ее словам, в условиях жаркого лета растет потребление электроэнергии, тогда как часть атомных мощностей находится в ремонте, а тепловая и гидрогенерация - повреждена в результате обстрелов. В вечерние часы (с 17:00 до 23:00) в системе формируется дефицит, который мог бы покрываться за счет импорта. Однако прайс-кэпы часто не позволяют этой электроэнергии "заходить" в Украину.

"В такие моменты энергетическая система должна работать максимально гибко. Особенно - иметь возможность оперативно импортировать электроэнергию, когда есть дефицит мощностей. Но установленные предельные цены часто не позволяют импорту "заходить" в украинскую энергосистему", - подчеркнула Гриб.

НКРЭКУ уже анонсировала пересмотр ценовых ограничений в часы пиковой вечерней нагрузки. По мнению народного депутата, это - правильное решение, которое дает энергосистеме "запас прочности" и позволяет избежать рисков отключений.

"Это - о запасе прочности для энергосистемы, стабильной работе бизнеса и уверенности, что в самые сложные часы отключений света не будет", - подчеркнула она.

При этом пересмотр прайс-кэпов не означает автоматического роста цены на электроэнергию и не касается тарифов для населения.

"Это не означает автоматический рост цен на электроэнергию. И важно - это не касается тарифов для населения", - уточнила Виктория Гриб.

Она также добавила, что неоднократно поднимала этот вопрос на заседаниях Регулятора и публично - и сегодня полностью поддерживает его шаги в этом направлении.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кэпов, сдерживает развитие коммерческого импорта из Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки