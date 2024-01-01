В пригороде Токмака раздаются взрывы

"Русня в Токмаке принимает поздравления с 2024 годом. Жители сообщают о звуках взрывов в пригороде", - рассказал он.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".