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В пригороде Днепра прогремел взрыв

Иллюстративное фото: В пригороде Днепра прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Взрыв в пригороде Днепра прогремел в субботу вечером, 3 июня. После этого в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Согласно мониторинговым каналам в Telegram, российские оккупанты применили баллистические ракеты.

На данный момент официальной информации по поводу взрыва не поступала.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты регулярно атакуют Днепропетровскую область. В частности, обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район из-за его расположения. Никополь находится на правом берегу Днепра, в то время как Левый берег - оккупирован российскими захватчиками.

Так, недавно оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли четыре человека, разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника.

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