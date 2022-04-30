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Стріляли по цивільних під час окупації: в Київській області оголосили підозру колаборантам

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Субота 30 квітня 2022 23:09
Стріляли по цивільних під час окупації: в Київській області оголосили підозру колаборантам Фото: в Київській області оголосили підозру колаборантам (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці Броварського району повідомили про підозру двом колаборантам. Під час окупації злочинці стріляли по цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих мешканців співпрацювали з військами російської федерації, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення, більше того відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка", - пише пресслужба поліції.

Злочинцям була повідомлена підозра за фактом державної зради, незаконного поводження зі зброєю й умисного вбивства.

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