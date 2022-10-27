Передавали данные о мостах и камерах врагу. Сожителей в Покровске осудили за госизмену

В Донецкой области осуждены два информатора за то, что передавали информацию о расположении объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры осуждены сожители из Покровска, которые собирали и передавали через мессенджер на телефон мобильного оператора псевдореспублики "ДНР" информацию о расположении и функционировании в городе объектов инфраструктуры.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет, а мужчине – 6 лет лишения свободы. Доказано, что с ноября прошлого года по февраль 2022-го осужденные, выполняя указания врага, фотографировали здания государственных учреждений, военные объекты, мосты, камеры видеонаблюдения, электрические подстанции, расписание движения железнодорожного транспорта.

Сожители признаны виновными в госизмене и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц.