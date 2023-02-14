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Передача истребителей Украине: в Эстонии заверили, что не видят риска ударов по РФ

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 16:36
Передача истребителей Украине: в Эстонии заверили, что не видят риска ударов по РФ Фото: Ханно Певкур, глава Минобороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония не видит риска того, что Украина может использовать западные истребители для ударов по территории России в случае таких поставок.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Мы знаем, что Украине нужна любая помощь, в том числе и реактивные самолеты. Я не вижу риска (использования самолетов для атак по России - ред.), потому что мой хороший коллега Алексей Резников много раз говорил, что они не направятся на российскую территорию", - подчеркнул Певкур перед заседанием глав Минобороны стран НАТО.

Он отметил, что сейчас Украине нужна любая помощь, поскольку она должна победить в войне против России.

"Я думаю, что вскоре мы сможем направить дополнительную помощь Украине. Россия готовится к широкомасштабной атаке. Это означает, что украинцы должны быть готовы, и они также должны быть готовы к контратаке", - добавил глава эстонского Минобороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США допускают передачу Украине истребителей в случае затягивания войны.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, ее страна сейчас не обсуждает поставки истребителей Украине.

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