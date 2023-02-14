Передача винищувачів Україні: в Естонії запевнили, що не бачать ризику ударів по РФ
Естонія не бачить ризику того, що Україна може використовувати західні винищувачі для ударів по території Росії у разі таких постачань.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Ми знаємо, що Україні потрібна будь-яка допомога, у тому числі і реактивні літаки. Я не бачу ризику (використання літаків для атак по Росії - ред.), тому що мій добрий колега Олексій Резніков багато разів говорив, що вони не попрямують на російську територію", - наголосив Певкур перед засіданням глав Міноборони країн НАТО.
Він зазначив, що зараз Україні потрібна будь-яка допомога, оскільки вона має перемогти у війні проти Росії.
"Я думаю, що невдовзі ми зможемо направити додаткову допомогу Україні. Росія готується до широкомасштабної атаки. Це означає, що українці мають бути готові, і вони також мають бути готовими до контратаки", - додав голова естонського Міноборони.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США допускають передачу Україні винищувачів у разі затягування війни.
Також ми писали, що, за словами голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, її країна зараз не обговорює постачання винищувачів України.
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