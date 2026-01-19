Передача Украине истребителей под вопросом: в Чехии разгорелся политический спор

Аргументы противников сделки

По словам Окамуры, самолеты имеют низкую остаточную стоимость, однако их боевая ценность остается высокой. Он подчеркнул, что приобретение замены обойдется Чехии значительно дороже, чем возможная продажа этих машин.

"Это не списанные самолеты, а часть вооружения армии. В любом случае нам придется покупать новые", - отметил он.

Позиция президента Павела

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что Украина заинтересована в приобретении L-159, и это могло бы стать возможностью для чешского авиапроизводителя. По его словам, передача четырех самолетов из 24, которые имеет чешская армия, является приемлемым уровнем риска.

Разногласия внутри власти

Окамура утверждает, что во время визита в Украину президент Павел не согласовал эту позицию с правительством, которое, в отличие от предыдущего кабинета Петра Фиалы, не настроено тратить средства на вооружение для Украины. Также он заявил, что информация о самолетах была частично искажена в украинских СМИ.

Негативную позицию по продаже L-159, по словам Окамуры, разделяет и министр обороны Яромир Зуна.