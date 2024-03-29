Передача Украине ракет ATACMS уже не так рискованна, - генерал Браун

Передача Украине от Соединенных Штатов Америки дальнобойных ракет ATACMS уже не так рискованна, как это было раньше.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One.
В разговоре с журналистами Браун заявил, что риск эскалации при передаче ракет ATACMS Украине, не так высок, как, возможно, был изначально. В 2022 году РФ публично заявляла, что предоставление такого оружия Украине якобы пересечет "красную линию".
Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что люди в академических кругах, аналитических центрах или других формах анализа называют это "декларативной политикой".
Речь идет о заявлениях высокопоставленных чиновников, в которых говорится о том, что они будут или не будут делать, если произойдут определенные действия.
"Высшие военные чиновники указали на российскую военную доктрину, особенно в том, что касается так называемого "экзистенциального риска". Они заявляли, что предоставление Украине такого оружия якобы может заставить Россию дать ядерный ответ или подтолкнуть ее к нападению на партнера по НАТО", - пишет издание.
Генерал США сказал, что сдержанная реакция России на серию недавних атак украинских беспилотников вглубь территории России позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.
"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из различных возможностей и различных действий", - сказал он.
Напомним, в прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.
Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.
Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.
Также американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США мог содержать несколько дальнобойных ATACMS. Однако эти ракеты в новую американскую помощь не вошли.
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