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Передача Украине ПВО Patriot: Пентагон ответил на угрозы России

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 16 декабря 2022 06:35
Передача Украине ПВО Patriot: Пентагон ответил на угрозы России Фото: Пентагон ответил на угрозы России относительно поставок ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США относительно военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга.

Он назвал ироничным то, что Москва выступает с угрозами относительно поставок ПВО Украине.

"Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", - заявил он.

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

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