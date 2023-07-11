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Передача Турции F-16. Белый дом предложил предоставить Греции тактическое оружие, - AP

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Вторник 11 июля 2023 22:22
Передача Турции F-16. Белый дом предложил предоставить Греции тактическое оружие, - AP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена предлагает предоставить Греции некоторое количество тактического оружия на фоне опасений Конгресса, что Турция может напасть на Афины. В частности, после передачи Вашингтоном истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Предложение поступило в тот момент, когда США пытались убедить Турцию, которая является одним из главных противников вступления Швеции в НАТО, одобрить кандидатуру скандинавской страны на саммите НАТО в Литве во вторник.

В Вашингтоне представители администрации также пытались снять озабоченность некоторых членов Конгресса США, которые утверждают, что положение с правами человека в Турции и другие проблемы являются причиной отказа от переговоров с Анкарой.

Турция попросила закупить у США 40 новых самолетов F-16, а также комплекты для модернизации имеющегося парка. Как американские, так и турецкие официальные лица утверждают, что такая продажа не связана с заявкой Швеции на вступление в НАТО.

Основным препятствием стало выступление главы комитета по международным отношениям Сената Боба Менендеса, который заявил, что у него по-прежнему есть сомнения в отношении одобрения продажи истребителей Турции.

По словам одного из сенаторов-демократов, говорившего на условиях анонимности, для того, чтобы склонить Менендеса на свою сторону, США предложили предоставить Греции неопределенное количество тактического оружия для защиты от любого будущего турецкого вторжения.

Согласие на вступление Швеции в НАТО

И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО было связано с продажей F-16 в течение нескольких месяцев переговоров по преодолению турецкого сопротивления.

Однако некоторые дипломаты считают, что президент Турции Тайип Эрдоган использовал членство Швеции, чтобы оказать давление на Вашингтон в отношении военных самолетов.

Сроки как передачи F-16, так и вступления Швеции в НАТО остаются неясными.

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