Передача F-16 Украине поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность, - Кулеба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, таким образом обеспечивая бесперебойный поток зерновых судов", - пояснил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Амстердам работает со странами Европы и другими партнерами над поставками современных самолетов Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, уже в скором времени ВСУ начнут контрнаступление. После этого есть уверенность, что союзники предоставят нам боевые самолеты.

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