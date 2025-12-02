Перед встречей Уиткоффа с Путиным в Москву приехал топ-дипломат из Китая

Встреча Шойгу и главы МИД Китая в Москве

Глава МИД Сергей Шойгу сегодня в Москве проводит переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Как передает российский "Интерфакс", стороны проводят "консультации по вопросам стратегической безопасности и военного сотрудничества".

То есть формально глава МИД Китая находится в РФ в рамках 20-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Однако параллельно - проходит подготовка переговоров делегации США с Путиным.

Переговоры американцев с Путиным по мирному плану

В Москве уже находится американская делегация. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уже встретились со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым.

Ожидается, что переговоры американцев непосредственно с Владимиром Путиным по так называемому мирному плану начнутся вскоре.

Сигнал Путина для Запада и Китая

В украинском Центре противодействия дезинформации тем временем отмечают, что накануне визита Уиткоффа глава Кремля демонстрирует готовность России продолжать войну и в 2026 году. Отдельно этот сигнал адресован и Китаю.