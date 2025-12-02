Перед встречей Уиткоффа с Путиным в Москву приехал топ-дипломат из Китая

"Ключевая цель РФ, похоже - это сделать все, чтобы главное давление в вопросе плана о мире было на Украину. Поэтому они и устраивают вот это когнитивное шоу", - написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Китайский министр иностранных дел Ван И наведался с визитом в Москву и провел переговоры со своим российским визави Сергеем Лавровым. Это происходит в тот самый день, когда спецпосланник США Стив Уиткофф встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевские СМИ.
Глава МИД Сергей Шойгу сегодня в Москве проводит переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Как передает российский "Интерфакс", стороны проводят "консультации по вопросам стратегической безопасности и военного сотрудничества".
То есть формально глава МИД Китая находится в РФ в рамках 20-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Однако параллельно - проходит подготовка переговоров делегации США с Путиным.
В Москве уже находится американская делегация. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уже встретились со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым.
Ожидается, что переговоры американцев непосредственно с Владимиром Путиным по так называемому мирному плану начнутся вскоре.
В украинском Центре противодействия дезинформации тем временем отмечают, что накануне визита Уиткоффа глава Кремля демонстрирует готовность России продолжать войну и в 2026 году. Отдельно этот сигнал адресован и Китаю.
"Ключевая цель РФ, похоже - это сделать все, чтобы главное давление в вопросе плана о мире было на Украину. Поэтому они и устраивают вот это когнитивное шоу", - написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Напомним, сегодня в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с диктатором Владимиром Путиным для обсуждения последней версии "мирного плана" по завершению полномасштабного вторжения России в Украину.
По заявлениям Кремля, в американской делегации больше никого не будет, кроме переводчиков. Перед поездкой в Москву Уиткофф и украинская делегация провели длительные переговоры в Женеве и Флориде.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи отметил, что последняя версия "мирного плана" выглядит лучше, а также получил подробный отчет от делегации.
Мирный план США, который Уиткофф продвигал в этом году, сначала состоял из 28 пунктов и предусматривал уступки, которые Украина отвергала - включая сокращение войск, сдачу Донбасса и отказ от НАТО. После американо-украинских переговоров план, предварительно, сократили до 19 пунктов с учетом украинских интересов и теперь представят россиянам.